◆パ・リーグ西武６―４ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）堂々としたマウンドさばきだった。６―４の９回。西武・岩城颯空（はくあ）投手（２２）は球場が暗闇に包まれる演出の中、颯爽（さっそう）とマウンドに上がった。先頭の栗原を空振り三振、続く代打・中村晃を遊ゴロ斬り。最後は柳町を外角低めのスライダーで三ゴロに仕留めてチームの２連勝に導いた。パ・リーグトップをキープする６セーブ目を挙げた左腕は「ト