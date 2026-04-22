巨人は平山功太選手が決勝打となる逆転2点タイムリー。プロ初タイムリー&初打点を試合後のお立ち台で喜びました。チームが中日・金丸夢斗投手に6回まで無得点に封じられた中、7回ノーアウト2、3塁からセンターへ抜ける逆転打。「左ピッチャーにジャイアンツが苦戦している。(自分も)2打席やられて、腹くくって、切り替えて打席に立ちました」と振り返りました。打球が抜けた瞬間の心境を聞かれると「最高にうれしくて、ガッツ