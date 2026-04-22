「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）“未知なる魅力”を秘めたペンダントが、樫の切符を狙う。芝の新馬戦では４着に敗れたが、その後ダートに転じると２、２、１、１着と安定した成績をマーク。特に昇級戦だった前走は、一歩も引かない強気な立ち回りから堂々と抜け出し、地力の高さを証明してみせた。着実に素質の花を咲かせているオルフェーヴル産駒が、再び照準を合わせてきたのが原点ともいえる芝の舞台。新馬戦こそ４