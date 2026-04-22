アメリカがホルムズ海峡の“逆封鎖”に踏み切るなど、緊張が続くアメリカ・イラン情勢。そもそもの発端の1つであるイランの核に対する姿勢について、中東の専門家が解説した。 【TVer】東野幸治「イランが仮に核を持ったとすると……」世界が恐れるシナリオに言及 4月11日にパキスタンの仲介で行われたアメリカとイランの停戦協議は合意に至らず、21時間後に物別れに終わった。通行料や海上封鎖など、ホルムズ海峡を巡って