「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）得意コースで巻き返す。京都３勝にマイルＣＳ４着の実績が光るオフトレイル。１０着の前走に吉村師は「レースに幅が出たけど、（菅原）明良（レースは岩田望）は“東京マイルだともっとポジションを下げた方がいいみたい”と。京都は得意だし、切れ味はいいものを持っているから」と反撃を狙う。今回は２カ月半ぶりで、火曜朝は栗東坂路４Ｆ６７秒２と軽めに調整。「気がいいので仕上