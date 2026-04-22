「マイラーズＣ・Ｇ２」（２６日、京都）国枝厩舎から転厩初戦のシックスペンスが重賞４勝目に挑む。近３走はダート戦に出走。南部杯を２着に好走したものの、チャンピオンズＣで１１着、フェブラリーＳは９着。昨年６月の安田記念以来の芝出走だが、毎日王冠、中山記念とＧ２を連続で勝ち、１年前の大阪杯では１番人気に推された実力馬だ。田中博師は「心肺機能は高そう。中山記念は順調さを欠いても勝っているので能力はあ