テレ朝Podcastで配信中の番組『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』の初のリアルイベント、「ぐるり遠回り presents トークも、ネタも、遊びじゃねぇから！」が、2026年7月25日（土）に東京・神田明神ホールで昼と夜の2公演開催されることが決定した。おなじみの笑顔あふれるトークに加え、昼公演では「コント」を、夜公演では「漫才」を一度限りで特別披露。しかもこの日は、芝大輔（モグライダー）の43歳の誕生日当日。一体ど