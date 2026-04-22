【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻】 4月22日 発売 価格：770円 【「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」5巻 特装版 小冊子付き】 4月22日 発売 価格：1,470円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」の5巻を4月22日に発売する。価格は770円。同日には小冊子付き特装版も1