新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』（日本テレビ系）が、5月6日夜7時から放送される。 （関連：HANA、ちゃんみな、岩崎宏美の並びが発見させてくれた『紅白』の価値放送100年、異なる時代が共存する音楽番組のあり方） MCを務めるのは、渡辺翔太（Snow Man）と波瑠。音楽特番で初めてMCタッグを組む2人が、“感謝”をテーマに世代やジャンルを超えて愛される名曲と、最新ヒット曲を届ける同番組を盛