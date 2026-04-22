韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンの応援風景がファンを釘づけにしている。【写真】二度見必至！キム・ヒョニョンの圧巻ボリュームキム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、韓国プロ野球の試合会場で応援に励むキム・ヒョニョンが写っている。自身が応援団を務めるSSGランダースのチームカラーである赤と白を基調としたチアリーディング衣装で、客席に向かって明るい笑