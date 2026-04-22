22日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円安の5万8850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては499.17円安。出来高は9369枚だった。 TOPIX先物期近は3741ポイントと前日比32.5ポイント安、TOPIX現物終値比29.38ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58850-4909369 日経225m