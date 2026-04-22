◇パ・リーグソフトバンク4―6西武（2026年4月21日ベルーナD）22日の西武戦に先発するソフトバンクの大関が、前回対戦の借りを返すと誓った。7日の同戦では5回途中9安打6失点で今季初黒星を喫した。「自分の中の改善点に加え、対相手で何がうまくいかなかったのかを見つめ直していきたい。様子見に入らず、自分の投球をするという攻めの気持ちでいこうと思っています」今季初登板だった3月31日の楽天戦以来の2勝目を目