◇パ・リーグソフトバンク4―6西武（2026年4月21日ベルーナD）堂々のプロデビューだった。18日に支配下復帰し、背番号59となったソフトバンクの大竹は4―6の2回にプロ初登板し、2回無安打無失点で乱戦ムードを落ち着かせた。「思ったより緊張しませんでした。ただ目の前の打者と勝負することだけでした」2回は12球で3者凡退。続投した3回は1死から連続四球を与えた。マウンドにきた倉野投手コーチから「頭突っ込みすぎ