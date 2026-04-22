◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム3-1楽天(21日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムが楽天に勝利。7回1失点の好投を披露した達孝太投手と、3打数2安打の活躍を見せた奈良間大己選手がお立ち台に上がりました。試合は3回、1アウト満塁のチャンスでレイエス選手がタイムリーを放ち先制します。しかし、達投手が浅村栄斗選手にソロホームランを浴び、すぐさま同点へ。それでも直後の攻撃では、奈良間選手がタイムリーで勝ち越しに成功