テレ朝Podcast「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（水曜前6・00）の初のリアルイベントが、7月25日に東京・神田明神ホールで開催されることが決定した。タイトルは「ぐるり遠回りpresentsトークも、ネタも、遊びじゃねぇから！」で、昼と夜の2公演行われる。お笑いタレントの永野とお笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔による、自然体で本音を明かしていくかけ合いが人気の本番組。イベントではおなじみのトークに加