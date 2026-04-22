プロ野球セ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。広島は首位ヤクルト相手に接戦で勝利。4回、秋山翔吾選手のタイムリーや野間峻祥選手の犠牲フライで2点先制。投げては森下暢仁投手は7回1失点の力投をみせて、連敗を3で止めました。ヤクルトは4安打1得点と打線が援護できませんでした。DeNAは阪神に乱打戦で勝利。6-6の7回に押し出し四球で勝ち越すと、勝又温史選手の2点タイムリーなどで追加点。8回にも打線がつながり6点