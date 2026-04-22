【あの人に逢鷹（あいたか）ホークス戦士のその後】ホークスOBの今を伝える連載「あの人に逢鷹」。今回は現役時代に“小さな大投手”として活躍し、今もメディアなどで活躍している森福允彦さん（39）だ。昨年9月に福岡市内にスパムおむすびの専門店「SPAMMAMA」をオープン。今年からみずほペイペイドームでのワゴン販売も始めた。自ら店頭に立つこともある。3月27日に行われたソフトバンク―日本ハムの開幕戦。みずほペイ