◇パ・リーグソフトバンク4―6西武（2026年4月21日ベルーナD）2試合連続の背信だった。ソフトバンクのスチュワートは立ち上がりに6安打6失点し、今季最短の1回KOされた。直球の最速は152キロだったが高めに浮き、2四球と制球も乱れた。「先発としての仕事ができず、チーム、中継ぎの方に本当に申し訳ないです」14日の楽天戦でも4回2/33失点でKOされており、2敗目。小久保監督は「1軍の登板は次はない」と出場選手登録の