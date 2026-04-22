新音楽特番『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』が、日本テレビ系で5月6日よる7時から放送されることが22日に発表されました。MCは、音楽特番で初めてMCタッグを組むSnow Manの渡辺翔太さん（33）と、俳優の波瑠さん（34）が務めます。『1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭』は、“感謝”をテーマに、世代やジャンルを超えて愛される名曲と最新ヒット曲を届ける音楽特番。番組では、人生のさまざまな瞬間に寄り添ってきた楽曲