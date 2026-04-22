プロ野球パ・リーグは21日、各地で3試合が行われました。西武はソフトバンクに勝利。初回、ソフトバンクのスチュワート・ジュニア投手から4本のタイムリーが飛び出すなど、一挙6得点。先発・隅田知一郎投手は2回に4点を奪われますが、7回9奪三振の力投。甲斐野央投手、岩城颯空投手の継投で逃げ切り、2連勝を飾りました。敗れたソフトバンクは2回に反撃みせるも及ばず。2連敗となりました。最下位に沈むロッテは、オリックスに今季