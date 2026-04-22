◇パ・リーグ日本ハム3―1楽天（2026年4月21日エスコンF）まるで政治家のような口ぶりで、日本ハム・達が自身の2勝目を祝福した。7回2安打1失点の好投で、本拠地では昨年6月10日のヤクルト戦以来315日ぶりの勝利。登板2日前には本拠地で白星が遠い状況に、「移籍しようかな…」と冗談交じりに語っていたが、その不安を自らの投球で吹き飛ばした。「久々に勝てたので、移籍しなくて良かった。発言撤回です！」今季最速