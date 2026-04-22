◇パ・リーグ日本ハム3―1楽天（2026年4月21日エスコンF）今年の日本ハム・奈良間大己内野手（25）は勝負強い。1―1で迎えた4回だ。荘司の151キロ直球を振り切り、左越えの決勝二塁打を放った。この日1軍昇格したばかりの浅間が先頭で今季初安打の右前打で出塁。2死二塁で打席に入り、「大好きな浅間さんが二塁にいたので、いつも以上に気合が入りました」と華麗なバットフリップも決めた。「昨日、酵素風呂に入って、肉