「青葉賞・Ｇ２」（２５日、東京）ダービーと同じ東京２４００メートルで行われる青葉賞。混戦ムードが漂うなか、異彩を放つのが唯一の２戦２勝馬ノーブルサヴェージだ。５００キロを超える大型馬らしいスケール感の大きさと堅実さ武器に重賞へ初挑戦。成長途上ながらもポテンシャルの高さは間違いなくメンバートップだ。雄大な馬体が東京の広いコースで躍動し、世代の主役候補へ名乗りを上げる。唯一のデビュー２連勝馬とし