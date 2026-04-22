【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると自身のＳＮＳで表明した。戦闘終結に向けたイランの統一された提案が出され、「議論の結論が出るまで」としている。当初の停戦期限は日本時間２３日午前に迫っていた。トランプ氏は、イランの政府が「深刻に分裂」していることや、仲介国パキスタンの首相や陸軍参謀長からイラン攻撃を踏みとどまるよう要請されていたことを理由に挙げた。