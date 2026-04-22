「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉皐月賞４着のアスクエジンバラ（牡、福永）は引き続き岩田康でダービー（５月３１日・東京、芝２４００メートル）へ。「完璧だったけどね。ダービーはもう一段上げて向かえると思う」と福永師。また、１０着マテンロウゲイル（牡、野中）も横山和で同レースへ向かう。皐月