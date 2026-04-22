アラフォーからのボディーメイクに目覚めた楜澤智子（４７）が、筋トレのメリットを熱弁した。２児の母である楜澤は、筋トレ歴が４年。ボディーコンテスト「ＡＰＦＤＩＡＭＯＮＤＣＵＰ」（５日、埼玉・坂戸市文化会館）に出場し、出産経験のある選手のみが出場できるグリッターモデルママで優勝した。トレーニングを始めたきっかけについて「もう４０代なので、そろそろ体を整えたいと思って（ジムに）通い始めてからで