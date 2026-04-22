巨人２―１中日（セ・リーグ＝２１日）――巨人が競り勝ち、連敗を２で止めた。１点を追う七回、平山の２点適時打で逆転した。３番手の中川が今季初勝利。中日は守備が乱れて、今季２度目の５連敗。阿部監督「前に飛ばせたというのがやっぱり大事」試合前、巨人ナインに衝撃が走った。打撃練習中の打球が泉口の顔を直撃し、救急搬送される緊急事態。不動の３番を欠いた打線に漂う停滞ムードを振り払ったのは、生き残りを懸けた