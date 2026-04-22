【ヒューストン共同】23日に開幕する米女子ゴルフのメジャー第1戦、シェブロン選手権で2連覇を狙う西郷真央が21日、会場となるヒューストンのメモリアルパーク・コースで記者会見し「正直なところ調子はあまり良くないが、今できる全力のプレーをしたい」と意気込みを語った。今年から会場が米男子ツアーも行われるコースに変更された。雨の中、プロアマ戦に参加して芝質やグリーンの傾斜などを確認し「変わったのはちょっと残