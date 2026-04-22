◇パ・リーグソフトバンク4―6西武（2026年4月21日ベルーナD）18日のオリックス戦で死球を受けて途中交代し、右肘に不安のある近藤は「2番・左翼」で強行出場し、2回2死一、三塁で中前適時打を放った。17日の同カード以来3試合ぶりの安打＆打点に「何とかつないでもらったチャンスを生かして追いついていきたいと思った」と振り返った。17打点はリーグ単独トップと勝負強さが光っている。