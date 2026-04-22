「有力馬次走報」（２１日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆福島牝馬Ｓ１２着のフィールシンパシー（牝７歳、美浦・小島）が引退へ。「今後は故郷の岡田スタツドに戻って、繁殖入りの予定です」と小島師。◆東京スプリント５着のママコチャ（牝７歳、栗東・池江）はさきたま杯（６月２４日・浦和、ダート１４００メートル）を