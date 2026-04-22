パ４位の日本ハムがシーズン序盤から、予想以上に苦しい戦いを強いられている。開幕前はリーグ優勝候補にも挙げられたが、開幕からソフトバンクに５連敗を喫するなど低迷。２１日の楽天戦（エスコンフィールド）は３―１で勝利したものの、２１試合を終えて１０勝１１敗の借金１と波に乗れていない。しかしながらチーム内は動じるどころか「泰然自若」となっており、むしろポジティブな雰囲気に包まれている。その理由とは――。