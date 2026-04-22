首脳陣の計算を大きく狂わせる背信投球となった。ソフトバンクは２１日の西武戦（ベルーナ）に４―６で敗れ、連敗を喫した。これで３カード連続で初戦は黒星発進。オリックスが敗れたためリーグ同率首位はキープしたものの、後味の悪い敗戦だった。その最大の要因と言わざるを得ないのが、この日先発したカーター・スチュワート投手（２６）だ。試合開始直後から連打に四球が絡み、あっという間に６失点。敵地でのカード初戦に