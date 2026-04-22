今回も言いたい放題だ。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（５月１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で平本蓮（２７）との対戦が決まった?世界の田中?こと皇治（３６）が取材に応じた。昨年５月のシナ・カリミアン（イラン）戦以来１年ぶりのリングで、ボクシングに準じた「ＲＩＺＩＮスタンディングバウト特別ルール」（３分３ラウンド）で平本と対戦する皇治。当初は別の相手との総合格闘技（ＭＭＡ）戦が決