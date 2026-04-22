ＤｅＮＡは２１日の阪神戦（横浜）に１６―９で競り勝って４連勝。両軍合計２８安打という壮絶な乱打戦を制した。新指揮官・相川亮二監督（４９）の肝いりで開幕から１番打者として起用されてきた牧秀吾内野手（２８）は今季初めて「２番・二塁」で先発し、３回に２号２ランを放つなど６打数３安打３打点。打線改造が追い風となった。０―３で迎えた３回第２打席、一死一塁から本塁打を放ち勢いに乗ったハマの主砲。７回の第５