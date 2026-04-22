俳優の桜井日奈子が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。桜井日奈子＝テレビ朝日提供ドラマや舞台で活躍する岡山県出身の桜井。黒柳とは3年前の朗読劇が初共演で、公演当時の思い出や食事会でのエピソードなども明かし。2014年に「おかやま美少女美人コンテスト」で美少女グランプリを高校2年生で獲得して芸能界デビュー。デビュー当初は「岡山の奇跡」と呼ばれたが、仕事