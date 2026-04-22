21日、松本洋平文科大臣（52）は定例会見を開き、3月に沖縄県辺野古沖で小型船が転覆し、同志社国際高校の女子高生を含む2名が亡くなった事故に言及。高校を運営する学校法人『同志社』に対して、現地で聞き取り調査を実施することを明らかにした。松本大臣は学校側の安全確保に向けた取り組みの不備や保護者への説明不足、引率体制の不備などの問題点は把握しているとしたうえで、「文科省として学校を訪問し、直接話を聞く必要が