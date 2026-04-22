おやつを持って会いに来てくれた弟さんに向かって、パンチの構えをした猫さん。次の瞬間、笑わずにはいられない光景が繰り広げられて…。 猫さんと弟さんの爆笑のやり取りの様子は3万回を超えて視聴され、「構えの佇まいが達人のそれ（笑）！」「いくぞ、いくぞ、やんのか」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大好きな猫と『久しぶりに会った弟さん』→顔を近づけてみたら……笑ってしまう展開】