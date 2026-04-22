職場のトラブルメーカーを会社が放置し続けると、周囲のまともな従業員から見切りをつけられることになる。東京都の40代女性は、勤務先の飲食店にいる問題社員について「私は彼から恫喝や暴言を最近受けて、まさに今日クリニックと労働局に向かう」と切実な状況を明かす。女性自身の勤務歴は2年ほどだが、彼の問題行動は昨日今日に始まったことではないようだ。（文：篠原みつき）店長は問題社員を謎の守り女性が働く店がオープン