会社の危機が訪れた時の対応で、その組織やそこにいる人間の本当の姿が露呈することがある。投稿を寄せた60代の女性（事務・管理／年収350万円）は、システム障害という非常事態に直面した際、ある人物の信じられない発言を聞いて呆れ果てたという。ある日、社内のコンピューターが不具合を起こし、「社員総出で」倉庫へ品出しの応援に向かうことになったのだが……。（文：篠原みつき）車中で出向者が放った「今年はまだイケてな