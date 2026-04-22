会社を辞めたいのに、業務の引継ぎ相手が一向に現れない…というのはよくある悩みだろう。投稿を寄せた近畿地方の60代男性（エンジニア／年収500万円）は、同業他社から転職した会社での呆れた実態を明かした。「入社当初は良かった」というが、数年後にグループ会社へ統合されて以降も、同じ官庁関係への申請業務を担ってきたという。（文：篠原みつき）定年を迎えても「仕事を引き継ぐ人はいなく再雇用」しかし、年齢を重ねるに