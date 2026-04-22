AIは人類の生産性をかつてないほどに高めていますが、同時に誤情報を出力してしまうリスクが常につきまといます。AIに対する信頼性の問題や、著作権を無視して学習を行うことへの不満、AIに仕事を取って代わられることへの懸念などから、反AI運動が日増しに活発になっています。stephvee.ca - AI Resistance is Growinghttps://stephvee.ca/blog/artificial%20intelligence/ai-resistance-is-growing/「自分も生成AIは好きではない