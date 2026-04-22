楽天の滝中瞭太投手（３１）が、２３日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発する見込みとなった。開幕ローテ入りした滝中は今季３試合に登板して１勝１敗、防御率１・１３をマークしている。１２日のオリックス戦（楽天モバイル最強）で７回途中２安打無失点で今季初勝利。１３日に出場選手登録を抹消されていたが、２１日から日本ハム３連戦を戦うチーム本隊に同行。２１日に登板２日前調整を行い、準備を整えた。今季安