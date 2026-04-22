低迷する日本競泳界の新星・大橋信（１７）＝枚方ＳＳ＝が、２１日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じた。３月の日本選手権で、五輪２大会連続２冠の北島康介（４３）を超える史上最年少で男子平泳ぎ３冠を達成した。１００メートルで日本記録、２００メートルは自身の世界ジュニア記録を更新。大阪・四條畷学園高の３年生が、２８年ロサンゼルス五輪のメダル有力候補に躍り出た。“日本のお家芸”種目で世界記録と五輪