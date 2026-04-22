俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）の第3話が、きょう22日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を