テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の21日放送回に、日本洋画界を代表する巨匠の絵画が登場。“仰天値”の結果が飛び出した。【写真】依頼者＆今田耕司もガッツポーズ…リサイクルショップで見つかった巨匠の絵画依頼人は4年前、行きつけのリサイクルショップを訪れた際、今回のお宝を発見した。そこには、日本洋画界を代表する巨匠・東郷青児（1897〜1987）の油彩画で「1万円」と書かれていたそう。あ