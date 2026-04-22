◇アジア・チャンピオンズリーグエリート準決勝神戸1―2アル・アハリ（2026年4月20日キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）準決勝が20日に行われ、神戸は前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）に1―2で逆転負けし、初の決勝進出はならなかった。前半31分にFW武藤嘉紀（33）が先制点を挙げたが、後半は防戦一方となり、2失点した。4度目の挑戦でまたもアジア王者には届かなかった。クラブ悲願の「アジアN