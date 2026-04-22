【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は21日、モスクワ州で開かれた地方自治体の代表者との会合で、ウクライナ侵攻について「どのように終わるか把握しているが、公言しない。自ら掲げた目標に向け、課題に取り組む」と述べ、ロシアに有利な形で戦闘が終結するとの自信を示した。ロシアはウクライナ東部ドンバス地域（ドネツク、ルハンスク両州）からの軍撤退を繰り返し要求。同地域の全面支配を目標にしている。またウク