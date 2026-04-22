◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）フルパワーでねじ伏せにいった。Ｒ・マルティネス投手（２９）が意地のリベンジを果たした。１点差の９回を３人で締めて６セーブ目。「チーム自体が２連敗していたのでそういう意味では今日、逆転していい流れで来たところを抑えられたのはよかった」。最後はボスラー、細川の３、４番を２者連続三振と圧倒した。前回登板は１８日のヤクルト戦（神宮）。１点リードの９回