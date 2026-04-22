アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦を延長すると発表しました。アメリカのトランプ大統領は21日、SNSへの投稿で、「どのような結果になるにしても、イランとの議論が終わるまで停戦を延長する」と表明しました。延長する具体的な期限は示しませんでした。トランプ氏は、「イラン政府は深刻な分裂状態にある」と主張。パキスタンのムニール陸軍元帥とシャリフ首相から、「イラン側が統一した提案を示せるまで、攻撃を停止