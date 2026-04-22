お笑いタレントのだいたひかる（50）が21日までにブログを更新。家計簿を公開した。だいたは「ここ3日のリアル家計簿」と題し「今日はクリーニングが無ければ、土手ボーイ（長男）が喉が渇いたと言ったので、買った飲み物だけの支出でした」と明かし、家計簿を公開。家計簿には「18（土）0 19（日）たこやき1,089コーヒー195 20（月）クリーニング7,580ドリンク171」と3日間の支出が記されている。だいたは「昨日もそんなに使